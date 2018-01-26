Дондуа: Оценки Карасина еще раз подчеркивают политику России игнорирования территориальной целостности и суверенитета Грузии

26.01.2018 11:05 Заместитель министра иностранных дел Грузии Давид Дондуа сделал комментарий относительно интервью заместителя главы внешнеполитического ведомства РФ Григория Карасина.



По словам Дондуа, оценки Карасина возмутительны и еще раз говорят о политике России, которая направлена на игнорирование территориальной целостности и суверенитета Грузии, а также выполнения соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года.



«Данным путем Российская Федерация продолжает военную оккупацию Абхазии и Цхинвальского региона, незаконную милитаризацию, чем нарушает фундаментальные права местного населения оккупированных регионов и создает дестабилизацию ситуации во всем регионе.



С целью урегулирования конфликта мирным путем, правительство Грузии делает конструктивные шаги, как в формате Женевских переговоров, так и двустороннего неформального диалога. Нормализация российско – грузинских отношений, может быть достигнута при встречной конструктивной политике РФ и в рамках уважения территориальной целостности и суверенитета Грузии. Мы призываем Россию, выполнять соглашение о прекращении огня от 12 августа 2008 года, взятые международные обязательства и осуществить деоккупацию суверенных территорий Грузии», — отметил Дондуа.



По словам заместителя министра иностранных дел Грузии, совершенно неприемлема неверная интерпретация положений соглашения Грузии – России от 2011 года «Об Основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами», его политизация и препятствие имплементации документа.



«Грузия не раз четко высказала готовность начала имплементации документа, что ясно подтвердила 19 декабря 2017 года оформлением соответствующего контракта со швейцарской компанией «Societe Generale de Surveillance». Но до сих пор не начато выполнение международных обязательств согласно договору 2011 года, так как российская сторона искусственно затягивает подписание договора со швейцарской компанией», — заявил Давид Дондуа.



Интервью заместителя министра иностранных дел РФ Григория Карасина опубликовало издание «Коммерсант».















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