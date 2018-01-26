Абашидзе: если кто и лукавит, то это Россия

26.01.2018 13:51 Спецпредставитель премьер-министра Грузии по отношениям с Россией Зураб Абашидзе ответил на критику замглавы МИД РФ Григория Карасина, с которым он периодически встречается на переговорах в Праге. Абашидзе прокомментировал последнее интервью российского дипломата Григория Карасина газете “Коммерсант”, в частности, фразу о ложных ожиданиях Тбилиси от единственного переговорного формата:



“В Тбилиси действительно любят говорить, что через нормализацию отношений с Россией они прежде всего надеялись добиться отмены признания Абхазии и т.н. Южной Осетии – и вот, дескать, коварно обмануты в своих ожиданиях. Конечно, это чистое лукавство”, – заявил Григорий Карасин.



Однако по словам Зураба Абашидзе, “если кто и лукавит, то это российская сторона”. “В Москве прекрасно знают, что конфликт в Абхазии и Цхинвальском регионе начался не в 2008 году. Хорошо знают в Москве и о том, кто и как способствовал развитию этих конфликтов. На этот счет существует множество международных документов, подготовленных после войны 2008 года. С этой точки зрения у нас есть твердая поддержка со стороны международного сообщества”, – заявил Абашидзе агентству IPN.



По словам дипломата, грузинская сторона всегда четко заявляла и заявляет, что не смирится с оккупациией своих регионов. “Если Россия хочет конструктивного диалога, мы готовы к нему. Но мы не смиримся с нарушением принципов территориальной целостности и суверенитета. В сложившейся ситуации не стоит ожидать восстановления дипломатических отношений”, – добавил Зураб Абашидзе.















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