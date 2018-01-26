Защитники Саакашвили заявили об отводе прокурора

26.01.2018 14:08 Адвокаты Саакашвили подали ходатайство об отводе прокурора Александра Говорущака, который фигурирует в деле отмывания денег Януковича, и, по их мнению, действует предвзято в интересах Президента и его окружения.



С соответствующим заявлением они обратились к судьям Апелляционного суда города Киева во время рассмотрения апелляции ГПУ относительно избрания Саакашвили меры пресечения, информирует пресс-служба партии «ДВИЖЕНИЕ НОВЫХ СИЛ Михеила Саакашвили».



Адвокат Павел Богомазов напомнил, что в начале января 2018 года был обнародован текст засекреченного решение Краматорского суда о незаконном обогащении Януковича, где фигурирует прокурор Говорущак.



«Более чем на 10 ст этого решения суда фигурирует компания "Инвестиционный капитал Украина", основательницей которого является Гонтарева и личный финансист президента Пасенюк. Говорущак был представителем обвинения в Краматорской делу. Решение ГПУ во главе с Луценко засекретили», - напомнил Богомазов.



Он добавил, что Говорущак может действовать предвзято в интересах близкого окружения Порошенко.



«В настоящее время не секрет, что кум президента возглавляет ГПУ, является прямым начальником Говорущака, может иметь место когда ГПУ в угоду Президенту, личный фінансит которого и близкие ему люди возглавляют ОПГ могут прикрываться прокуратурой. Здесь имеет место семейная коррупция. Говорущак прикрывает близких к Президенту людей», - отметил Богомазов.



Саакашвили отметил, что в его дом на Костельной для обысков зашли по определению, связанной с Краматорским судом.



«Пасенюк и Гонтарева отмывали деньги Януковича. Этих денег в бюджете нет, они были украдены. Это одна из крупнейших афер в истории Украины. До меня заламались домой, искали людей которые могли бы в меня скрываться по этому делу. Они украли 1,5 млрд долларов и искали этих людей в меня!!! У меня дома нашли карточку американского банка, которая не действует, Печерский суд арестовал счет по этой недействительной карточке. Они открыто спрівпрацюють с Россией», - заявил Саакашвили.



К слову, второму представителю стороны обвинения прокурору Андриану Перхоти адвокаты об отводе не заявили.



На заседание в Апелляционный суд города Киева в поддержку Саакашвили прибыла большая несколько активистов, журналистов и народные депутаты, которые ранее подали заявления о взятии Саакашвили на поруки, в частности, Юрий Деревянко, Виталий Куприй, Виктор Чумак, Николай Катеринчук, Анатолий Гриценко и другие.



Напомним, 11 декабря судья Печерского суда Лариса Цокол отказала прокурорам в удовлетворении ходатайства о мере пресечения в виде домашнего ареста Саакашвили и отпустила его из-под стражи. Прокуроры подали апелляционную жалобу, рассмотрение которой переносился уже несколько раз.















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