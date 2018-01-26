Каладзе: Мы не против строительства или развития, но все должно проходить в рамках

26.01.2018 14:40 По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, цель встречи с международными и местными экспертами в связи с генпланом, рассмотрение важного документа генерального плана землепользования.



По его информации, в тбилисской мэрии была создана специальная группа укомплектованная международными и локальными экспертами финансовых организаций, которую возглавит Илья Элошвили.



Данная группа поможет привести документ генплана в соответствие с требованием заказчика.



По словам Каладзе, все службы мэрии высказали готовность конструктивного сотрудничества с «Сити Институтом», чтобы доработать документ.



«Это первая рабочая встреча, следующая пройдет с «Сити Институтом». Новую группу возглавит Илья Элошвили, я тоже активно буду участвовать в работе группы, чтобы избежать тех проблем, которые существуют не один десяток лет и все мы видим, чего мы достигли.Так жить невозможно и продолжать в таком ритме. Мы не против строительств, не против развития, но все это должно проходить в рамках, чтобы все сделать правильно и качественно для развития столицы», — заявил Каладзе.















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