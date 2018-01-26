|
Каладзе: Мы не против строительства или развития, но все должно проходить в рамках
26.01.2018 14:40
По заявлению мэра столицы Кахи Каладзе, цель встречи с международными и местными экспертами в связи с генпланом, рассмотрение важного документа генерального плана землепользования.
По его информации, в тбилисской мэрии была создана специальная группа укомплектованная международными и локальными экспертами финансовых организаций, которую возглавит Илья Элошвили.
Данная группа поможет привести документ генплана в соответствие с требованием заказчика.
По словам Каладзе, все службы мэрии высказали готовность конструктивного сотрудничества с «Сити Институтом», чтобы доработать документ.
«Это первая рабочая встреча, следующая пройдет с «Сити Институтом». Новую группу возглавит Илья Элошвили, я тоже активно буду участвовать в работе группы, чтобы избежать тех проблем, которые существуют не один десяток лет и все мы видим, чего мы достигли.Так жить невозможно и продолжать в таком ритме. Мы не против строительств, не против развития, но все это должно проходить в рамках, чтобы все сделать правильно и качественно для развития столицы», — заявил Каладзе.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна