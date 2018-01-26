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Апелляционный суд отказал Мустафе Эмре Чабуку в статусе беженца


26.01.2018   16:25
Тбилисский Апелляционный суд оставил в силе решение суда первой инстанции, согласно которому бывшему менеджеру колледжа Демиреля и его семье отказано в предоставлении статуса беженца в Грузии.

Как заявил на заседании судья Апелляционного суда Шота Гецадзе, суд изучил законность решения первой инстанции, на основании чего не удовлетворил требование стороны защиты.

Напомним, бывший менеджер колледжа Демиреля Мустафа Эмре Чабук обвиняется в связях с террористической организацией, на основании чего Турция требует его экстрадиции. Срок предэкстрадиционного заключения Чабука истекает 24 февраля.






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