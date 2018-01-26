Тимошенко призвала Апелляционный суд оставить в силе решение судьи Цоколь по делу Саакашвили

26.01.2018 16:27 Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала судей Апелляционного суда оставить в силе решение судьи Ларисы Цоколь, которая отпустила лидера ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ Михеила Саакашвили, отклонив ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.



Об этом она заявила в Апелляционном суде. Киев, где состоялось рассмотрение апелляции Генпрокуратуры об избрании меры пресечения лидеру РНС Михеилу Саакашвили.



Тимошенко заявила о своей поддержке лидера РНС Михеила Саакашвили.



«Это человек, который не стала мириться с тем бредом, который происходит в украинской власти. И единственная причина, почему сегодня его практически в этот суд привлекли и чего против него возбудили уголовное дело - это потому, что он сегодня говорит правду, он доносит до людей истину и он стоит на позиции Украины, которая хочет очистки. Вот за что сегодня таким образом репрессируют », - заявила политик.



По словам Тимошенко, прокуратура просит домашний арест для Саакашвили не для того, чтобы легче шло следствие или каким-то образом выяснить истину.



«Домашний арест для него просят для того, что он не имел возможности общаться с людьми. Чтобы он не имел возможности объединять людей. Чтобы он не имел возможности бороться за то, ради чего две революции в Украине состоялось и ради чего погибли люди », - отметила Тимошенко.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

