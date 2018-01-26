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Тимошенко призвала Апелляционный суд оставить в силе решение судьи Цоколь по делу Саакашвили


26.01.2018   16:27
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала судей Апелляционного суда оставить в силе решение судьи Ларисы Цоколь, которая отпустила лидера ДВИЖЕНИЯ НОВЫХ СИЛ Михеила Саакашвили, отклонив ходатайство об избрании ему меры пресечения в виде домашнего ареста.

Об этом она заявила в Апелляционном суде. Киев, где состоялось рассмотрение апелляции Генпрокуратуры об избрании меры пресечения лидеру РНС Михеилу Саакашвили.

Тимошенко заявила о своей поддержке лидера РНС Михеила Саакашвили.

«Это человек, который не стала мириться с тем бредом, который происходит в украинской власти. И единственная причина, почему сегодня его практически в этот суд привлекли и чего против него возбудили уголовное дело - это потому, что он сегодня говорит правду, он доносит до людей истину и он стоит на позиции Украины, которая хочет очистки. Вот за что сегодня таким образом репрессируют », - заявила политик.

По словам Тимошенко, прокуратура просит домашний арест для Саакашвили не для того, чтобы легче шло следствие или каким-то образом выяснить истину.

«Домашний арест для него просят для того, что он не имел возможности общаться с людьми. Чтобы он не имел возможности объединять людей. Чтобы он не имел возможности бороться за то, ради чего две революции в Украине состоялось и ради чего погибли люди », - отметила Тимошенко.






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