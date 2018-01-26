Саакашвили утверждает, что Украина запросила у Польши согласие на его реадмиссию

26.01.2018 16:37 Лидер партии "Рух новых сил", экс-президент Грузии Михеил Саакашвили утверждает, что Министерство иностранных дел Украины обращалось в МИД Польши за консультацией по вопросу его возможной реадмиссии.



"Я официально заявляю, что позавчера украинский МИД обратился в МИД Польши с вопросом согласна ли Польша на мою реадмиссию. Это мое официальное заявление под протокол", - сказал М.Саакашвили, выступая на заседании Апелляционного суда Киева, который решает вопрос о его возможном домашнем аресте по жалобе прокуратуры.



Он также заявил, что МИД Украины обратился в посольства ряда западных стран с информацией о том, что жизни экс-президента Грузии якобы угрожает опасность от радикальных националистических сил в Украине.



По мнению М.Саакашвили, таким образом украинская власть хочет легитимизировать в глазах западных стран его возможную экстрадицию или выдворение другим способом из Украины.















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