Саакашвили рассказал, как прокуроры прибегают ко лжи, чтобы выдворить его из Украины

26.01.2018 17:25 Доводы прокуроров по делу «денег Курченко» является ложью, к которой прибегают для того, чтобы как можно быстрее выдворить Саакашвили из Украины и не дать ему возможности говорить правду Украинский.



Об этом заявил лидер РНС Михеил Саакашвили в Апелляционном суде Киева, где рассматривается жалоба прокуроров об избрании ему меры пресечения.



Он отметил, что доводы, на основании которых прокуроры оспаривают решение судьи Ларисы Цоколь является нисенитицею.



«Они говорят, что решение Цоколь необоснованное. Она написала 16 страниц текста, где расписала все обоснования, которое больше обоснование может быть? После этого она получила дисциплинарную жалобу и президент издал третий указ о реорганизации Печерского суда. Она попала под репрессии. Цоколь сказала, что я не был задержан, а прокуроры говорят, что мне зачитали права в присутствии Юрия Деревянко и адвоката Павла Богомазова. Адвокат Богомазов попал за границу правоохранителей ко мне не как адвокат. А только после того как представился охранниками как представитель СБУ. Ни одному из адвокатов не предоставляли возможности выполнять функции. Они лгут, потому Деревянко вообще не пустили ко мне! », - подчеркнул Саакашвили.



Саакашвили также обратил внимание на доказательства прокуроров в виде телефонного разговора где есть «голоса Саакашвили и Курченко».



«СБУ дали это на экспертизу своего же бюро, туда, где эту запись и фальсифицировали. Независимый эксперт сказал, что этот разговор состоит из 24 склеек. Предлагаю международным независимым компаниям дать их на экспертизу », - отметил Саакашвили.



Михеил Саакашвили также опроверг заявления прокуроров о том, что доказательства по делу были бы похищены, а сам Саакашвили пытается скрываться.



«Они сейчас говорят, что нет доказательств, потому что их украли из машины когда меня уволили после похищения из квартиры. Видимо эти доказательства были невидимы, ведь было множество камер и никто не видел как эти доказательства «бежали». Эти люди говорят абсолютную чушь: иметь больше чем один телефон - это преступление, использовать приложение Вайбер - это преступление. Они говорят, что я несколько дней скрывался, а я на сцене во ВР выступал вместе с членами Европарламента. Журналисты разных стран принимали у меня интервью, а Луценко не мог найти », - говорит Саакашвили.



Он добавил, что дело против него построена на свидетелях «Волк» и «Заяц», которые даже не являются на допросы.



Саакашвили убежден, что все дело «шьется» ему для того, чтобы выбросить из Украины и не дать возможности говорить Украинской правде.



«В прошлый раз главным доказательством в прокуроров была бы достоверная информация, что меня хочет убить ФСБ и меня нужно отправить из Украины. Теперь украинский МИД обратилось в МИД Польши или они не могли бы меня принять, потому что теперь меня хотят убить какие-то украинские радикальные группы. На самом деле они боятся моей поездки в Винницу, общение с иностранными СМИ, публичных акций. Они хотят, чтобы я пропал, но этого не будет, я буду до конца защищать всю правду. », - отметил лидер РНС.



Саакашвили добавил, что Севериона Дангадзе держат в заложниках, а доказательств против него нет.



«У него есть совесть и он не пошел с ними на заговор против меня. Ирина Геращенко вышла на людей Медведчука и настаивает на том, чтобы ЛНР и ДНР сделали запросы чтобы его обменять на пленных. Нельзя такой подлой быть, он персона нон-грата в ДНР И ЛНР и России », - возмутился Саакашвили.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

