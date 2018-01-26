Российский телеканал «похоронил» украинского посла

26.01.2018 17:36 Сайт программы «Вести» на канале «Россия-24» назвал посла Украины в Таджикистане и Афганистане Виктора Никитюка одним из семи граждан Украины, которые погибли во время теракта в гостинице в Кабуле, сообщает Настоящее время.



По мнению дипломата, сообщение о его смерти направлено на то, чтобы отвлечь внимание от того, что РФ ведет против Афганистана гибридную войну.



«Ни одно из мировых средств массовой информации, кроме российского, не дало сообщения, что в ходе теракта погиб посол Украины», – подчеркивает дипломат.



«Мне кажется, что сообщение о моей гибели, я не преувеличиваю его значение, – это попытка отвлечь внимание от проблемы поддержки Россией движения «Талибан». Отвлечь внимание от того, что Россия ведет против Афганистана гибридную войну. А она имеет много общих черт с той гибридной войной, которую Россия ведет против Украины», – считает Никитюк.



«Среди погибших — семеро украинцев, включая посла Украины в Афганистане и Таджикистане Виктора Никитюка», — написало издание в подводке к новости об еще одном теракте в Афганистане.



Напомним, нападение боевиков Талибана на отель в Кабуле произошло 20 января. Группа вооруженных террористов открыла огонь по постояльцам, а затем захватила в заложники более 150 человек.



Освободить заложников удалось только спустя 17 часов. Общее число погибших в результате теракта составляет 43 человека, среди которых 7 украинцев.















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