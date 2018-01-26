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США могут отказаться от совместного с россиянами космического проекта


26.01.2018   17:39
США могут прекратить финансирование Международной космической станции к 2025 году. Об этом сообщает американский ресурс Verge со ссылкой на проект американского бюджета. Так, в Конгрессе считают, что NASA стоит сосредоточиться на вложениях в развитие сверхтяжелой грузовой ракеты и разработке космического корабля для освоения дальнего космоса.

Американские власти полагают, что вместе с возобновлением лунной программы МКС будет слишком обременительной для бюджета США и мешает развитию американской астронавтики.

Хотя проект корректировки ассигнований на американскую космическую программу еще предстоит обсудить, однако, по данным портала, положение о сокращении финансирования станции после 2025 года не должно встретить противодействия в конгрессе.






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