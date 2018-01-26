Беременные в Грузии получат дополнительные права

26.01.2018 18:03 Рабочее время, использованное беременными для прохождения необходимых медицинских обследований, не будет считаться пропуском, заявил председатель парламентского комитета по здравоохранению Акакий Зоидзе.



Комитет по здравоохранению решил внести соответствующую запись в Трудовой кодекс Грузии в соответствии с директивами Европарламента и ЕС "о некоторых аспектах организации рабочего времени". Согласно изменениям, работодателей обяжут не вычитывать из зарплаты время, потраченное беременными на обследования. Инициатива поступит в парламент марта 2018 года.



"Министерство здравоохранения внесло несколько законопроектов, которые предусматривают приведение наших законодательных норм трудового права в отношении дискриминации в соответствие с евродирективами", — отметил Зоидзе.





Вместе с теми нормами, которые были предложены со стороны министерства здравоохранения, на заседании комитета парламентарии напомнили коллегам о необходимости привести несколько регуляций в соответствие с европейскими стандартами, отметил Зоидзе.



Беременные в Грузии сами выбирают роддом, при этом государство оплачивает часть расходов на физиологические роды в размере 500 лари (200 долларов), а на кесарево сечение — 800 лари (320 долларов).



В период беременности государство финансирует четыре консультации гинеколога в районной поликлинике и в четыре этапа – ряд анализов (13 неделя — общий анализ крови и мочи, проверка на СПИД, гепатит, сифилис, установление резуса крови; 18-20 неделя – эхоскопия для исключения структурных аномалий плода; и дважды с 30 по 38 неделю – анализы на уровень белка в моче и гемоглобин). Для того, чтобы получить помощь от государства, необходимо встать на учет до 13-й недели беременности.



Согласно законодательству Грузии, оплата декретного отпуска для трудоустроенных беременных женщин зависит от зарплаты. Максимальная сумма – одна тысяча лари (400 долларов). Выплату можно получить с 32-й недели беременности.



"Спутник-Грузия"











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