Грузия заняла 40-е место в Индексе человеческой свободы

26.01.2018 18:14 Грузия заняла 40-е место в Индексе человеческой свободы из 159, обогнав всех своих соседей по региону.



Третий ежегодный доклад о состоянии Индекса человеческой свободы в мире 25 января опубликовали Институт Катона (Вашингтон, США), Институт Фрезера (Ванкувер, Канада) и Фонд Фридриха Науманна (Потсдам, Германия).



Что касается отдельных компонентов исследования, Грузия заняла 53 место по индексу личной свободы и 8-е — по индексу экономической свободы.



Наилучшие показатели у Грузии оказались в вопросах доступа к надежным деньгам и свободе торговли. Хуже всего обстоят дела в вопросах верховенства закона, личной свободы, в системе права и соблюдении прав в сфере экономической свободы.



Что касается соседей Грузии по региону, то Армения заняла 54-е место в Индексе человеческой свободы, Азербайджан — 128-е, Россия — 134-е, а Турция — 84-е.



Первое место в рейтинге досталось Швейцарии, за которой следуют Гонконг и Новая Зеландия.



В десятку лучших также вошли Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания.



Индекс человеческой свободы — первый всеобъемлющий индекс, оценивающий состояние свобод в отдельных сферах человеческой жизни и деятельности.



Индекс включает в себя 79 показателей личных, гражданских, экономических свобод, отражающих двенадцать сфер человеческой деятельности. Сюда входят верховенство права, безопасность, свобода передвижения, религия, ассоциации и гражданское общество, свобода выражения и информация, выбор идентичности и личных отношений, размеры государства, качество юридической системы и защита прав собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли, регулирование бизнеса, труд и кредитование.















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