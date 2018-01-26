Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Грузия заняла 40-е место в Индексе человеческой свободы


26.01.2018   18:14
Грузия заняла 40-е место в Индексе человеческой свободы из 159, обогнав всех своих соседей по региону.

Третий ежегодный доклад о состоянии Индекса человеческой свободы в мире 25 января опубликовали Институт Катона (Вашингтон, США), Институт Фрезера (Ванкувер, Канада) и Фонд Фридриха Науманна (Потсдам, Германия).

Что касается отдельных компонентов исследования, Грузия заняла 53 место по индексу личной свободы и 8-е — по индексу экономической свободы.

Наилучшие показатели у Грузии оказались в вопросах доступа к надежным деньгам и свободе торговли. Хуже всего обстоят дела в вопросах верховенства закона, личной свободы, в системе права и соблюдении прав в сфере экономической свободы.

Что касается соседей Грузии по региону, то Армения заняла 54-е место в Индексе человеческой свободы, Азербайджан — 128-е, Россия — 134-е, а Турция — 84-е.

Первое место в рейтинге досталось Швейцарии, за которой следуют Гонконг и Новая Зеландия.

В десятку лучших также вошли Ирландия, Австралия, Финляндия, Норвегия, Дания, Нидерланды и Великобритания.

Индекс человеческой свободы — первый всеобъемлющий индекс, оценивающий состояние свобод в отдельных сферах человеческой жизни и деятельности.

Индекс включает в себя 79 показателей личных, гражданских, экономических свобод, отражающих двенадцать сфер человеческой деятельности. Сюда входят верховенство права, безопасность, свобода передвижения, религия, ассоциации и гражданское общество, свобода выражения и информация, выбор идентичности и личных отношений, размеры государства, качество юридической системы и защита прав собственности, доступ к надежным деньгам, свобода международной торговли, регулирование бизнеса, труд и кредитование.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МФО дают кредиты на добычу биткоинов
Замминистра экономики Грузии о контракте с «Газпромом»
Как в Грузии регулируются брокерские компании?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД Грузии раскрыло серию преступлений
Суд Киева частично удовлетворил прошение прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили (Видео)
Грузия довольна оценкой ПАСЕ прогресса в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна