Паата Давитая: Россия мутит в Панкиси

26.01.2018 18:23 «Карасин сказал то, что должен был говорить, и говорил все эти годы» - так отозвался Паата Давитая на заявления заместителя министра иностранных дел России, Григория Карасина, сделанные российским дипломатом в интервью "Коммерсант". Паата Давитая обвиняет грузинскую власть в политике уступок и говорит, что Россия в действительности не собирается пересматривать свои решения, и идти на уступки, наоборот, требует этого от Грузии:



"Когда к власти пришла "Грузинская мечта", одним из главных моментов было то, что они уладят отношения с Россией. Потом говорили, что наметился прогресс, что начали, и открыли торговлю с Россией, начался формат Абашидзе-Карасин. Но это было лживое обещание, оно ничего не принесло. Пускали пыль в глаза, будто бы что-либо получится с Россией. Сегодня, спустя столько лет мы видим, что они ни на йоту не продвинулись вперед в связи с территориями, наоборот, идут на политику уступки, и сегодня Карасин сказал то, что должен был сказать, и что говорил все эти годы. Россия не собирается ничего уступать за счет чего-либо, наоборот, вынуждает власть Грузии пойти на уступки.



За эти годы мы получили ползучую оккупацию, войска Цхинвали присоединились к войскам Российской Федерации, получили то, что в Грузию вступил российский бизнес, что Россия мутит ситуацию в Панкиси, вопрос России сняли с международной повестки дня во всех форматах. Получили то, что на международных ассамблеях страны-партнеры говорят только об Украине. Поэтому заявления Карасина не удивительны. Политика уступок привела к тому, что мы имеем сегодня"- заявил Паата Давитая "Пирвели радио".



"По мнению Тбилиси, условием восстановления этих отношений должен стать отзыв признания независимости Абхазии и т.н. Южной Осетии Россией. Мы на это не пойдем. Принятое решение окончательное. Мы устанавливаем отношения с этими молодыми кавказскими республиками, как с союзниками. Как только Грузия будет готова к восстановлению дипломатических отношений с учетом новых реалий, за этим с нашей стороны немедленно последует позитивная реакция"- заявил Григорий Карасин в интервью "Коммерсант".















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