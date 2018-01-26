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Саакашвили обязали спать ночью дома


26.01.2018   18:35
Суд частично удовлетворил прошение прокуратуры о домашнем аресте для третьего президента Грузии Михеила Саакашвили.

Домашний арест для Саакашвили будет длиться с 22 вечера до 7 утра. Как сообщалось, прокурор Александр Говорощук просил суд избрать для Саакашвили меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с обязательством носить электронный браслет.

Прокурор напомнил, что следственный судья в суде первой инстанции признала, что подозрение было вручено Саакашвили ненадлежащим образом. Это, по мнению Говорощука, не соответствует действительности.

Также он высказал мнение, что судья неправомерно поставил под сомнение сам факт задержания Саакашвили. Адвокаты возразили в удовлетворении апелляционной жалобы.






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