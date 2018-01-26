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Каладзе предложил оппозиции подключиться к разработке Генплана Тбилиси


26.01.2018   18:42
Мэр Тбилиси Каха Каладзе предложил оппозиции принять участие в процессе оценки окончательного проекта Генерального плана землепользования. Заявление об этом Каладзе сделал в мэрии, где прошла первая координационная встреча с международными и местными экспертами в связи с Генпланом.

В начале 2018 года стало известно, что окончательный проект плана развития Тбилиси оценят специалисты Всемирного банка, Европейского банка реконструкции и развития, Азиатского банка развития и международной компании Buro Happold, а также местные эксперты.
«Хочу предложить представителям оппозиции, если у них будет желание, стать соучастниками процесса оценки, работать вместе с нами. Перед выборами мы заявляли, что готовы к сотрудничеству, и, поскольку этот документ очень важен для правильного развития города, если у них будет желание подключится, то наши двери всегда открыты», — заявились Каладзе.

Компания City Institute Georgia начала работу по разработке Генплана Тбилиси в 2015 году. В июне 2017 года City Institute представила окончательный документ, однако до сих пор компания работает над его усовершенствованием.

Создание Генплана обходится городу в 2,8 миллиона лари (примерно 1,1 миллиона долларов).

Генеральный план землепользования Тбилиси является сложнейшим комплексным документом, который состоит из стратегических решений, принятых на основе изучения разных аспектов существующей ситуации, с учетом проанализированных данных исследования и с применением современного опыта и подхода.

Публичное рассмотрение разработанного проекта прошло со специалистами разных отраслей, в том числе в Союзе архитекторов, Академии наук и университетах Грузии.






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