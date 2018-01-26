Бодзашвили: У ГМ может быть единственный безальтернативный кандидат в президенты - Бидзина Иванишвили

26.01.2018 19:15 У "Грузинской мечты" может быть единственный безальтернативный кандидат в президенты - Бидзина Иванишвили - заявил бывший заместитель секретаря Совета безопасности Леван Бодзашвили. По его словам, президентство Иванишвили будет гарантией для "Грузинской мечты" остаться в большинстве и на выборах 2024 года:



"У "Грузинской мечты" может быть единственный безальтернативный кандидат в президенты - Бидзина Иванишвили. Из существующей реальности только он может правильно, эффективно, и что главное, независимо использовать конституционные полномочия президента. Тот факт, что мы не знаем, хочет ли господин Бидзина Иванишвили этого, или собирается ли он сделать это, не меняет эту данность. У всех остальных кандидатов не будет гарантирована простая прогулка. И это отсутствие простоты еще больше углубится для "Грузинской мечты" на выборах 2020 года.



Исходя из того, что следующий президент будет избран на шестилетний срок, президентство Иванишвили будет гарантией для "Грузинской мечты" остаться в большинстве и на выборах 2024 года, несмотря на то, что к тому времени парламентские выборы будут проводиться полностью по пропорциональному правилу. Что касается вообще кандидатов в президенты, вместо того, чтобы думать о персонах, лучше исходить из того, какой президент нужен стране, президент, у которого есть способность и политический вес облагородить законопроект до использования вето, или осуществлять неэффективное по результату акцентирование применением вето после принятия закона?



Президент, который будет в будущем обнадеживающим, как надпартийный глава государства, или который пойдет по узкой политической повестке дня. Подходы, что кандидат должен быть в возрасте, ученый и т.д., искусственные. Единственное, что требуется от кандидата в президенты с данной точки зрения, это защита надпартийного политического нейтралитета, и гарантией того может быть только политический вес конкретного кандидата на фоне существующих президентских полномочий"- заявил Бодзашвили "Интерпрессньюс".















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