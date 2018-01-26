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Кобахидзе: Мы не услышали достаточно аргументов, которые подтверждают нецелесообразность изменений в закон «О вещании»


26.01.2018   20:13
Председатель парламента Грузии ираклий Кобахидзе проводит встречу с представителями СМИ по вопросу закона «О вещании».

Как заявил до начала встречи Кобахидзе, президент наложил вето на законопроект и для большинства не является самоцелью его преодоление.

«Наша задача, получить отлаженный закон, который упорядочит в Грузии вопросы вещания, в том числе и вопросы связанные с Общественным Вещателем. Во время обсуждения закона на комитетских слушаниях была разность мнений, комитет по отраслевой экономике высказался против принятия данного закона. Мы попросили коллег предоставить аргументы и на основании обмена мнениями, парламентское большинство приняло решение. Я был одним из депутатов, который поддержал закон «О вещании», — отметил Кобахидзе.






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