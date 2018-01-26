Сербия ввела безвизовый режим для граждан Грузии

26.01.2018 20:44 Сербия ввела безвизовый режим для граждан Грузии — владельцев обычных загранпаспортов, что, по оценке премьер-министра Грузии Георгия Квирикашвили, является политическим решением. По информации пресс-службы правительства Грузии, об этом премьер заявил на встрече с председателем парламента Сербии Майей Гойкович 26 января.



«У наших стран много общего. Так что, вполне естественно, что связи между нашими странами укрепляются. Хочу поблагодарить вас за поддержку очень важного вопроса — суверенитета и территориальной целостности Грузии на различных международных форумах. Также хочу поблагодарить за ваше политическое решение о введении безвизового режима для граждан Грузии — владельцев обычных паспортов», — заявил Квирикашвили.



По его информации, в этом году в Тбилиси состоится грузино-сербский бизнес-форум, на который ожидается приезд делегации сербских бизнесменов. По мнению Квирикашвили, этот форум будет способствовать активизации торгово-экономического сотрудничества.



«В этом году мы ожидаем делегацию сербских бизнесменов для участия в тбилисском бизнес-форуме. У нас нет интенсивных торговых взаимоотношений. Так что это будет хорошая возможность для развития нашей двусторонней торговли и даст толчок инвестиционным взаимоотношениям», — подчеркнул премьер.



Майя Гойкович целью своего визита в Тбилиси назвала углубление двусторонних отношений и активизацию сотрудничества.



«Я представляю здесь наших граждан, и именно по желанию наших граждан мы устанавливаем еще более тесные отношения. Этот визит можно рассматривать как начало, которое даст толчок развитию сотрудничества как на парламентском, так и в целом — на политическом уровне», — заявила спикер сербского парламента.



Следует отметить, что незадолго до этого визита югоосетинские СМИ сообщили о визите в Сербию президента т.н. Южной Осетии Анатолия Бибилова. Проведенные им в ходе этого визита встречи вызвали в политических кругах Грузии волнения и опасения, что Сербия может официально признать независимость т.н. Южной Осетии. Оппозиция же прямо обвинила правительство Грузии в «проведении непоследовательной и уступнической политики в отношении России и оккупированных территорий».



Ранее на встрече с председателем парламента Грузии Ираклием Кобахидзе грузинские журналисты попытались задать этот вопрос гостье, но им не дали такую возможность. Обошли представители СМИ вопрос визита Бибилова и на встрече с премьером.















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