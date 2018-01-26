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Парламент планирует утверждение новых конституционных поправок в третьем чтении к 30 марта
26.01.2018 21:03
В разговоре с журналистами председатель парламента Грузии Ираклий Кобахидзе прокомментировал отчет Совета Европы касающийся конституционных изменений и отметил, что документ позитивный.
«Что касается рекомендаций Венецианской комиссии, то процесс уделяется тому, который сейчас идет. Парламент Грузии еще раз соберется 30 марта, чтобы окончательно проголосовать за изменения в конституцию, которые отображены в рекомендация Венецианской комиссии», — заявил Кобахидзе.
Парламент принял изменения во втором чтении в прошлом году, согласно которым в 2020 году будут допущены избирательные блоки для участия в выборах, а т.н «система бонусов» будет упразднена. Изменения коснутся записи в конституции касающейся религии и Конституционного суда.
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