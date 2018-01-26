НПО призывают президента предоставить Мустафе Эмре Чабуку гражданство Грузии

26.01.2018 22:00 Часть неправительственных организаций призывает президента Грузии Георгия Маргвелашвили предоставить педагогу и менеджеру частного колледжа имени Демиреля Мустафе Эмре Чабуку и членам его семьи гражданство Грузии.



«… 26 января Тбилисский Апелляционный суд не удовлетворил не удовлетворил жалобу Мустафы Эмре Чабука и членов его семьи по поводу предоставления статуса беженцев, от чего, в свою очередь, зависит и вопрос экстрадиции Чабука. В случае экстрадиции велик риск того, что Чабук подвергнется бесчеловечному обращению и может стать жертвой пыток.



К сожалению, действия, предпринятые в отношении Чабука, являются косвенным посланием другим учителям школы Демиреля» и членам их семей, и они не могут чувствовать себя защищено на территории Грузии… Принимая во внимание вышесказанное, обращаемся к президенту Грузии с просьбой, в порядке исключения, предоставить грузинское гражданство Мустафе Эмре Чабуку и его членам семьи, а также педагогам колледжа Демиреля и Черноморского университета, которые действительно имеют перед Грузией особые заслуги и желание стать гражданами нашей страны. Думаем, этим шагом их права будут более гарантированы и защищены на территории Грузии», - говорится в заявлении.



Заявление подписали неправительственные организации: «Международная прозрачность – Грузия», Ассоциация молодых юристов, «Международное общество справедливых выборов и демократии», «Центр обучения и мониторинга прав человека», союз «Сапари», «Демократическая инициатива Грузии», Фонд развития медиа, Центр исследования экономической политики; «Зеленая альтернатива», Фонд «Открытое общество – Грузия», Ассоциация фермеров Грузии, Атлантический совет Грузии, Центр исследовательской журналистики и адвокатирования, «Общество и банки», «42 статья Конституции», Институт развития свободы информации, Региональный центр стратегических исследований, Агентство гражданского развития, Центр прав человека, Фонд регионального развития Кахетии и Ассоциация реформ Грузии.















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