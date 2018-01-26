США расширили санкции против России

26.01.2018 22:36 США расширили санкционный список против российских компаний и физических лиц из-за вмешательства России в ситуацию на востоке Украины. Об этом сообщается на сайте Минфина США.



Под санкции попали как граждане РФ, так и граждане Украины, причастные к деятельности «ЛНР и» ДНР.



В частности, в санкционный список попали заместитель министра энергетики РФ Андрей Черезов, директор департамента оперативного контроля и управления в электроэнергетике Минэнерго РФ Евгений Грабчак, глава «Технопромэкспорта» Сергей Топор-Гилка.



В числе компаний, попавших под санкции: ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез» (входит в ОАО «Сургутнефтегаз»), «Сургутнефтегазбанк», страховое общество «Сургутнефтегаз», еще несколько «дочек» «Сургутнефтегаза», который уже находится под секторальными санкциями.



Также под санкции попали ЗАО «ВО Технопромэкспорт», «Силовые машины», ООО «Киришиавтосервис», «Ленгипронефтехим», ООО «Медиа-Инвест», ООО «Новгороднефтепродукт», «Псковнефтепродукт» «Сургутмебель», «Калининграднефтепродукт», «Псковнефтепродукт», «Тверьнефтепродукт», «Совхоз «Червишевский».















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