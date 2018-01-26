Премьер Литвы посетит Грузию

26.01.2018 22:38 Литовский премьер-министр Саулюс Сквярнялис во время визита в Грузию постарается укрепить экономические связи между Литвой и этой страной Южного Кавказа.



Премьер также обсудит территориальные проблемы Грузии по прошествии почти десяти лет после войны с Россией.



В ходе трехдневного визита С. Сквярнялис встретится с руководством Грузии, министрами иностранных дел и экономики.



"Если иметь в виду, что политические отношения идеальны, то это должно отражаться и на экономике. (...) Нехорошо, что у нас застой во взаимной торговле, мало и инвестиций", - сказал BNS советник премьера по вопросам внешней политики Дейвидас Матулёнис.



Согласно последним данным, прямые инвестиции Литвы в Грузии составляют примерно 1,45 млн. евро. Грузинские предприниматели инвестировали в Литве более 5,5 млн. евро.



Оборот торговли между Литвой и Грузией за период с января по декабрь прошлого года составил почти 55 млн. евро. Это один из самых малых торговых партнеров Литвы в Европе.



Д. Матулёнис сказал, что премьер также представит в Грузии предложения Литвы по реформированию некоторых областей общественной жизни этой страны.



По его словам, премьер также выразит "солидарность с Грузией по поводу территориальной целостности" и "поддержку дальнейшей интеграции Грузии в европейские структуры и НАТО".















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