Партия Саакашвили планирует 4 февраля провести марш с требованием импичмента Порошенко

27.01.2018 20:10 Лидер партии "Движение новых сил", бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михеил Саакашвили объявил о планах провести 4 февраля первый в 2018 году марш с требованием импичмента президента Украины Петра Порошенко, передает ТАСС.



"4 февраля мы будем собираться в Киеве в 12:00. Наверное, традиционно пойдем от парка Шевченко, а потом будет большое собрание на майдане", - заявил он в эфире телеканала News One.



Политик добавил, что намерен продуктивно использовать время пребывания под "домашним арестом". "Думаю организовать в квартире, которую арендую в Киеве, что-то вроде телестудии", - уточнил он.



Апелляционный суд Киева 26 января запретил Саакашвили покидать дом с 22:00 до 07:00 следующего дня. В это время, как постановил суд, Саакашвили должен находиться в квартире на улице Костельной в Киеве. Лидеру партии также запрещено выезжать за пределы украинской столицы. Однако он уже заявил, что не намерен соблюдать это ограничение и планирует поездку во Львов.



Представители нескольких партий и общественных движений, среди которых ведущую роль играет "Движение новых сил", 17 октября прошлого года у здания Верховной рады начали акцию в поддержку масштабной политической реформы. Протестующие требуют принять законы об ограничении депутатской неприкосновенности, о создании Антикоррупционного суда и установить новые правила выборов. Затем они выдвинули еще одно требование - принять закон об импичменте президента. Участники акции разбили палаточный городок на проезжей части улицы Грушевского, а также в Мариинском парке и выразили намерение оставаться там до выполнения их требований.

















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