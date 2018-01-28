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Абашидзе: Мы едем в Прагу не для разговоров о музыке и поэзии


28.01.2018   11:26
Мы едем в Прагу не для разговоров о музыке и поэзии, этот формат создан, чтобы мы защищали торгово-экономические интересы страны, — так откликнулся специальный представитель премьер-министра Грузии по вопросам отношений с Россией Зураб Абашидзе на встречу с заместителем министра иностранных дел России Григорием Карасиным.

На очередных переговорах 31 января в Праге Зураб Абашидзе планирует поставить несколько вопросов, в том числе и вопрос соглашения о таможенном мониторинге, которое предусматривает контроль коридоров нейтральными наблюдателями, и которое Россия пока не подписала.

Зураб Абашидзе считает, что в интервью Карасина, которые он дал изданию «Коммерсантъ» 2 дня назад, читается другое понимание этого соглашения, поэтому грузинская сторона на встрече попытается уточнить позиции.

«Мы подведем итоги, что было в прошлом году. Начинается новый год и в перспективе мы попытаемся проанализировать, что можно сделать, чему можно способствовать с этой точки зрения и какие вопросы мы можем решить в рамках этого неформального диалога.

Кроме того, есть один конкретный вопрос. Вы знаете, что в соответствии с соглашением о таможенном мониторинге и администрировании от 2011 года, грузинская сторона оформила контракт со швейцарской компанией в декабре прошлого года, теперь очередь России, Россия тоже должна оформить аналогичное отношение со швейцарской компанией. К сожалению, в интервью господина Карасина мы прочли такую новую интерпретацию этого соглашения, которая принципиально противоречить положением и содержанию соглашения от 2011 года, что создает серьезную угрозу осуществлению этого соглашения, так мы будем говорить на эту тему и попытаемся уточнить позиции», — отметил в интервью «Моамбе» Зураб Абашидзе.

По его словам, подходы России ясно указывают, что в ближайшей перспективе серьезных и положительных изменений ждать не стоит. Дипломат считает, что на 10 годовщину Августовской войны 2008 года будет лучше, чтобы над путями вывода межгосударственных отношений из тупика обе стороны думали в равной степени.

По его словам, необходимо активировать и Женевские переговоры, желание участвовать в которых выразил и премьер-министр.






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