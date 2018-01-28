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Саакашвили планирует обустроить в квартире телестудию
28.01.2018 11:32
Лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили анонсировал очередной «Марш за импичмент» в Киеве на 4 февраля. Об этом политик заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.
Вместе с тем он сказал, что не собирается сидеть сложа руки и во время пребывания под домашним ночным арестом. Как рассказал Саакашвили, он намерен обустроить в своей квартире телестудию, откуда будет вести репортажи на острые темы.
В пятницу апелляционный суд Киева изменил постановление суда первой инстанции, и в качестве меры ограничения свободы в отношении Саакашвили избрал домашний арест в ночное время суток с 22:00 до 07:00 часов утра.
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