Саакашвили планирует обустроить в квартире телестудию

28.01.2018 11:32 Лидер партии «Рух нових сил» Михеил Саакашвили анонсировал очередной «Марш за импичмент» в Киеве на 4 февраля. Об этом политик заявил в эфире украинского телеканала NewsOne.



Вместе с тем он сказал, что не собирается сидеть сложа руки и во время пребывания под домашним ночным арестом. Как рассказал Саакашвили, он намерен обустроить в своей квартире телестудию, откуда будет вести репортажи на острые темы.



В пятницу апелляционный суд Киева изменил постановление суда первой инстанции, и в качестве меры ограничения свободы в отношении Саакашвили избрал домашний арест в ночное время суток с 22:00 до 07:00 часов утра.















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