|
Грузию с официальным визитом посетит премьер-министр Литвы
28.01.2018 13:56
29-30 января Грузию с официальным визитом посетит премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. По информации пресс-службы администрации правительства, 29 января литовского коллегу примет глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.
После официальной церемонии встречи в администрации правительства Георгий Квирикашвили проведет с Саулюсом Сквярнялисом встречу с глазу на глаз, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате. Затем премьер-министры сделают заявления для СМИ.
В рамках официального визита запланированы встречи литовского премьера с президентом и председателем парламента Грузии.
30 января премьер-министр Литвы отправится в село Одзиси, расположенное у оккупационной линии, а также посетит временное поселение вынужденно перемещенных лиц в Презети.
В рамках официального визита премьер-министр Литвы возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии.
Программа визита Саулюса Сквярнялиса включает и культурную часть. Литовский премьер осмотрит достопримечательности Старого Тбилиси и Мцхета.
|
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна