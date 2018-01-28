Грузию с официальным визитом посетит премьер-министр Литвы

28.01.2018 13:56 29-30 января Грузию с официальным визитом посетит премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис. По информации пресс-службы администрации правительства, 29 января литовского коллегу примет глава правительства Грузии Георгий Квирикашвили.



После официальной церемонии встречи в администрации правительства Георгий Квирикашвили проведет с Саулюсом Сквярнялисом встречу с глазу на глаз, после чего переговоры продолжатся в расширенном формате. Затем премьер-министры сделают заявления для СМИ.



В рамках официального визита запланированы встречи литовского премьера с президентом и председателем парламента Грузии.



30 января премьер-министр Литвы отправится в село Одзиси, расположенное у оккупационной линии, а также посетит временное поселение вынужденно перемещенных лиц в Презети.



В рамках официального визита премьер-министр Литвы возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии.



Программа визита Саулюса Сквярнялиса включает и культурную часть. Литовский премьер осмотрит достопримечательности Старого Тбилиси и Мцхета.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

