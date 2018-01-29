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Премьер Литвы посетит Грузию с официальным визитом
29.01.2018 09:23
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквярнялис сегодня посетит Грузию с официальным визитом.
Литовского коллегу примет премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили. Официальная церемония встречи состоится в здании администрации правительства.
После встречи с глазу на глаз и переговоров в расширенном формате, премьер-министры Грузии и Литвы сделают заявления для медиа.
В рамках официального визита запланированы встречи премьер-министра Литвы с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.
Премьер-министр Литвы 30 января отправится в село Одзиси, расположенное у линии разделения огня, а также посетит временное поселение вынужденно перемещенных лиц в Презети.
В рамках официального визита премьер-министр Литвы возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии.
Программа визита Саулюса Сквярнялиса включает и культурную часть — литовский премьер осмотрит достопримечательности Старого Тбилиси и Мцхета.
Визит премьера Литвы в Грузию завершится 30 января.
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