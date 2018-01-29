В администрации правительства Грузии состоялась официальная церемония встречи премьер-министра Литвы

29.01.2018 10:35 Официальная церемония встречи премьер-министра Литвы состоялась в здании администрации правительства. Саулюся Сквярнялиси с официальной делегацией принял премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили.



Н церемонии прозвучали гимны обеих стран. После встречи с глазу на глаз и переговоров в расширенном формате, премьер-министры Грузии и Литвы сделают заявления для медиа.



В рамках официального визита запланированы встречи премьер-министра Литвы с президентом Грузии Георгием Маргвелашвили и председателем парламента Ираклием Кобахидзе.



Премьер-министр Литвы 30 января отправится в село Одзиси, расположенное у линии разделения огня, а также посетит временное поселение вынужденно перемещенных лиц в Презети.



В рамках официального визита премьер-министр Литвы возложит венок к мемориалу героев, павших за единство Грузии.



Программа визита Саулюса Сквярнялиса включает и культурную часть — литовский премьер осмотрит достопримечательности Старого Тбилиси и Мцхета.



Визит премьера Литвы в Грузию завершится 30 января.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

