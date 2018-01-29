Парламент Грузии официально возобновит работу с будущей недели

29.01.2018 11:14 Парламент Грузии официально возобновит работу с будущей недели. Весенняя сессия откроется заседанием бюро 6 февраля, с 7 февраля будут проходить пленарные заседания.



Повестка дня пока не уточняется, однако известно, что законодателям придется обсуждать закон «О Вещании», на которые президент наложил вето.



Кроме того, на весенней сессии законодательный орган должен обсудить законопроект о либерализации наркополитики, т.н. четвертую волну судебной реформы, изменения в регламенте и т.д.



Согласно регламенту, весенняя сессия в парламенте открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницы июня.















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