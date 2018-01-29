Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Парламент Грузии официально возобновит работу с будущей недели


29.01.2018   11:14
Парламент Грузии официально возобновит работу с будущей недели. Весенняя сессия откроется заседанием бюро 6 февраля, с 7 февраля будут проходить пленарные заседания.

Повестка дня пока не уточняется, однако известно, что законодателям придется обсуждать закон «О Вещании», на которые президент наложил вето.

Кроме того, на весенней сессии законодательный орган должен обсудить законопроект о либерализации наркополитики, т.н. четвертую волну судебной реформы, изменения в регламенте и т.д.

Согласно регламенту, весенняя сессия в парламенте открывается в первый вторник февраля и закрывается в последнюю пятницы июня.






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
МФО дают кредиты на добычу биткоинов
Замминистра экономики Грузии о контракте с «Газпромом»
Как в Грузии регулируются брокерские компании?
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
МВД Грузии раскрыло серию преступлений
Суд Киева частично удовлетворил прошение прокуратуры о домашнем аресте Саакашвили (Видео)
Грузия довольна оценкой ПАСЕ прогресса в стране
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна