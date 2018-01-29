Ираклий Мезурнишвили требует от руководителя офиса NDI в Грузии Лоры Торнтон публичных извинений

29.01.2018 12:31 Член парламентского большинства Ираклий Мезурнишвили откликнулся на комментарий руководителя офиса NDI в Грузии Лоры Торнтон, которая заявила, что президент США даже на карте не найдет Грузию.



Ираклий Мезурнишвили требует от Торнтон публично извиниться за подобное заявление.



По этой теме депутат провел брифинг.



Как отметил Мезурнишвили, печально, что иронический комментарий, сделанный волей неволей, служит укоренению мнения о том, что Грузия является настолько маленькой и неважной страной для Запада, что найти её даже на карте крайне сложно.



«Хочу откликнуться на комментарий руководителя офиса NDI в Грузии Лоры Торнтон сделанный несколько дней назад, согласно которому, президент США даже на карте не сможет отыскать Грузию. По данному «утверждению» госпожи Торнтон, получается, что главный стратегический партнер нашей страны – США, которые тесно сотрудничают с Грузией, неизменно поддерживают территориальную целостность нашей страны, непоколебимость её границ, твердо осуждает оккупацию Грузии и не знает где она находится?! К сожалению, иронический комментарий, сделанный волей неволей, служит укоренению мнения о том, что Грузия является настолько маленькой и неважной страной для Запада, что найти её даже на карте крайне сложно», — отметил депутат от большинства.



По его словам, такое безответственное заявление, особенно оскорбительно как для Грузии, так и для США, тем более от руководителя такой авторитетной организации как NDI.



По мнению Мезурнишвили, когда масштаб партнерства между Грузией и США неумолимо растет, грузинские и американские военные вместе защищают мир и безопасность в формате антитеррористической коалиции, политический лидершип принимает жизненно важные решения для Грузии, подобные циничные заявления неоправданны, дабы способствовать укоренению враждебного нарратива.















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