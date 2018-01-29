Премьер-министр Литвы: У наших наций стремление к независимости в крови, что еще больше объединяет нас

29.01.2018 12:32 Основные вопросы двухсторонних отношений Грузии-Литвы и дальнейшая активизация экономических отношений были главными темами на расширенной встрече делегаций двух стран.



Премьер-министры еще раз подчеркнули существующую позитивную динамику.



«Дорогой министр, в вашем лице мы впервые принимаем главу государства в этом году. Дня нас очень радостно, что вы и ваша делегация гостите в Грузии. Вы являетесь премьер-министром той страны, которая является одним из самых решительных сторонников независимости, территориальной целостности, европейских и евроатлантических стремлений Грузии. Мы приветствуем растущую динамику наших двухсторонних отношений. У нас есть очень хорошие политические отношения. Радостно, что в прошлом году была зафиксирована растущая динамика в нашем экономическом сотрудничестве», — заявил премьер-министр Грузии.



Премьер Латвии еще раз подтвердил твердую поддержку европейских и евроатлантических стремлений, а также территориальной целостности и суверенитета Грузии.



«Я рад гостить в Грузии. Отношения между нашими странами не являются лишь формальными отношениями. Это действительно дружеские отношения, которые формировались на протяжении лет и основаны на общих традициях. Литовцев и Грузин связывают особые чувства. У наших наций стремление к независимости и демократии в крови, что еще больше объединяет нас. Нас также объединяет общий подход к внешней политике и безопасности, общие вызовы. Наши нации твердо защищают принципы верховенства закона. Литва всегда поддерживала евроатлантическую интеграцию Грузии, а также интеграцию в структуры НАТО. Кроме того, Литва всегда поддерживала и в будущем будем поддерживать территориальную целостность и суверенитет Грузии. От своего имени и имени нашего правительства, еще раз заверяю вас, что у Грузии есть очень искренний и надежный друг», — заявил Саулюс Сквярнялис.















• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

