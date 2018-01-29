Квирикашвили: Литва и Грузия нашли в лице друг-друга верного друга

29.01.2018 13:14 На встрече с литовским коллегой Саулюсом Сквярнялисом премьер-министр Грузии Георгий Квирикашвили говорил о важности визита премьера Литвы в Грузию, юбилее отношений Грузии-Литвы и двухстороннем сотрудничестве двух стран. Премьер отметил, что на встрече обсуждались региональные транспортные проекты, совместное осуществление которых будет способствовать росту транзитного потенциала стран и освоению новых рынков. Разговор шел и об оккупированных территориях Грузии.



«На встрече мы говорили о сложном положении на оккупированных территориях Грузии, что еще раз подтверждает необходимость нахождения на месте международных механизмов безопасности и защиты прав человека. Внимание было уделено последним шагам России, направленным на фактическую аннексию Абхазии и т.н. Южной Осетии, Цхинвальского региона. Также говорили об усиленной этнической дискриминации в отношении грузинского население, которое живет в оккупированных регионах. Особый акцент был сделан на необходимости прогресса по главным вопросам на повестке дня Женевских международных переговоров. Была отмечена важность наблюдательской миссии ЕС и необходимость осуществления миссии мандата на всей территории Грузии. Хочу еще раз подчеркнуть, что правительство Грузии непоколебимо стоит на пути мирного урегулирования конфликта», — отметил Георгий Квирикашвили.















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