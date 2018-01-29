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Сквярнялис: Грузию абсолютно заслуженно считают лидером Восточного партнерства
29.01.2018 13:17
«Грузия является главнейшим торговым партнером для Литвы в регионе Южного Кавказа, у нас всегда была особенная теплота и симпатия по отношению к Грузии», — заявил премьер Литвы Саулюс Сквярнялис на проведенной вместе со своим грузинским коллегой Георгием Квирикашвили пресс – конференции.
Глава правительства Литвы поблагодарил Квирикашвили за приглашение в Грузию.
«Наши единые подходы к безопасности и международным вопросам, признание суверенитета и территориальной целостности являются фундаментальными принципами, которые нас крепко связывают. В последний период, Грузию абсолютно заслуженно считают лидером Восточного партнерства. Мы поздравляем вас с данными подходами на пути евроинтеграции. Мы рады, что Грузия дает высокую оценку данной поддержки. Уверен, что Грузия сохранит лидерские позиции и приветствуем активную включенность вашей страны в политику безопасности и обороны ЕС, а также успешное выполнение соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Это результат устойчивых усилий со стороны грузинского правительства», — заявил премьер Литвы.
По его словам, Литва всегда будет поддерживать Грузию на пути евроатлантической интеграции.
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