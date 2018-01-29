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В России предлагают запретить гражданские дроны из «интересов общества»


29.01.2018   13:55
Член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского, специалист по навигационным системам Андрей Ионин в колонке на «Известиях» предложил ввести в России полный или частичный запрет на гражданские дроны.

По мнению члена Экспертного совета при правительстве России, в настоящее время дроны представляют серьезную угрозу безопасности людей, в частности, могут использоваться террористами. Ионин предлагает два сценария противодействия потенциальной угрозе.

Первый из них заключается в правовом регулировании гражданского использования беспилотников, а также разработке «комплексных систем защиты объектов на национальном уровне». Второй сценарий предполагает ограничение использования дронов.

«Либо все ожидания развития рынка дронов в странах, серьезно думающих об общественной безопасности, а Россия в их числе, надо будет снизить и практически до нуля, поскольку полный или частичный запрет использования гражданских дронов здесь выглядит оправданным исходя из интересов общества», — полагает эксперт.

С июля 2017 года в России введена обязательная регистрация гражданских летательных дронов тяжелее 250 граммов.

Лента.ру





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