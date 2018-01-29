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Фракция ЕНД призывает руководителя Агентства по управлению детскими садами уйти в отставку


29.01.2018   15:21
Член фракции «Национального движения» Леван Хабеишвили советует руководителю Агентства по управлению детскими садами покинуть должность.

Как заявил журналистам Леван Хабеишвили после встречи с Кахой Гванцеладзе в городском совете Тбилиси, на все вопросы «Национального движения» руководитель Агентства по управлению детскими садами отвечал, что «узнает, не знает и это не в его обязанности».

«В течение двух часов у нас были вопросы. К сожалению, руководитель Агентства по управлению детскими садами вел себя как гадалка и на все отвечал нам, что узнает, не знает и это не в его обязанности и т.д. Фактически этот человек в течение двух часов не ответил ни на один вопрос.

Соответственно у нас лишь один совет мэру Тбилиси и этому человеку – просто убрать его из Агентства по управлению детскими садами если мы хотим, чтобы как питание, так и воспитательный процесс в детских садах перешел на нормальный режим», — заявил Леван Хабеишвили.






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