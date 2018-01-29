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Суд начал рассмотрение иска Михаила Саакашвили к президенту Украины


29.01.2018   16:01
Верховный суд Украины приступил к рассмотрению иска бывшего президента Грузии и экс-губернатора Одесской области Михеила Саакашвили к президенту Петру Порошенко по лишению политика гражданства. Саакашвили просит суд признать указ главы государства о лишении его гражданства незаконным и отменить.

Как заявил до начала судебного заседания бывший президент Грузии, в суд не пускают людей. Вместе с тем, у здания суда мобилизована полиция, что необычно для судебной системы.

«Боязнь собственного народа — отвратительна и является безумством», — отметил Саакашвили.

Напомним, 26 июля 2017 года Порошенко лишил украинского гражданства экс-президента Грузии и бывшего главу Одесской ОГА Михеила Саакашвили.

10 сентября Саакашвили пересек польско-украинскую границу в окружении своих сторонников. 25 октября Саакашвили заявил, что получил документы от Администрации президента о лишении его гражданства и планирует обжаловать это решение в суде.

Напомним, Апелляционный суд Киева отправил Саакашвили под домашний арест.

Ранее Михеил Саакашвили заявил, что Украина обратиласьк Польше с просьбой о его реадмиссии.

Как известно, Грузия передала Украине все материалы для экстрадиции Саакашвили.






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