Такого не было даже во времена Саакашвили - Хухашвили

29.01.2018 16:02 В связи с вето, наложенным президентом на "Закон о вещании", политолог Гия Хухашвили считает, что не осталось сегмента, кто бы хотел этот закон. В интервью "Резонанси" Хухашвили говорит, что "такого не было даже во времена Саакашвили". Касательно преодоления вето, по словам Хухашвили, депутаты большинства сделают то, "что им скажут".



"Сложилась трагикомическая ситуация, поскольку фактически не осталось ни одного сегмента, кто бы хотел этот закон. Только несколько человек внедрились в "Общественном вещателе", и имеют нескольких лоббистов в парламенте, которые упрямо твердят, что не видят ни одного аргумента. Между тем аргументы очень простые и понятные, но если человек не хочет видеть, не увидит ничего. Подозреваю, что Кобахидзе принадлежит к числу таких людей.



Обидно за то, что режим Саакашвили был жесточайшим режимом, с которым мы, в отличие от Кобахидзе, активно боролись, а такого не делали даже они. Все общество, и определенная часть власти говорит простейшую истину, а в это время несколько человек не хочет ничего слышать и, топая ногами, хочет сделать свое. Такого не было даже во времена Саакашвили. Ему хватало ума, проявлять в таких ситуациях немного гибкости.



Что им скажут, то они и сделают. Для них важнее, что скажет Кобахидзе, чем интересы государства или СМИ. Это ведь громадная армия нажимающих на пульт людей. Уверен, этот закон в "мечте" прочитали всего 5%"- заявил Гия Хухашвили "Интерпрессньюс".















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