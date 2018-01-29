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Маргвелашвили и премьер Литвы рассмотрели вопросы сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО
29.01.2018 16:04
Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял находящегося с официальным визитом в нашей стране премьер – министра Литвы Саулюса Сквярнялиса.
Стороны обсудили ситуацию с безопасность в регионе, положение в оккупированных территориях Грузии, политику России в отношении Грузии, а также перспективы интеграции нашей страны в европейские и евроатлантические структуры.
По заявлению международного секретаря президента Тенгиза Пхаладзе, Литва является стратегическим партнером Грузии, соответственно, на встрече с литовским премьером рассматривались вопросы, которые связаны как с двусторонними отношениями Литвы – Грузии, так и с сотрудничеством в многосторонних форматах.
На встрече было подчеркнуто сотрудничество Грузии – Литвы в форматах НАТО – Евросоюза. Стороны также рассмотрели перспективы экономического сотрудничества.
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