Маргвелашвили и премьер Литвы рассмотрели вопросы сотрудничества в форматах Евросоюза и НАТО

29.01.2018 16:04 Президент Грузии Георгий Маргвелашвили принял находящегося с официальным визитом в нашей стране премьер – министра Литвы Саулюса Сквярнялиса.



Стороны обсудили ситуацию с безопасность в регионе, положение в оккупированных территориях Грузии, политику России в отношении Грузии, а также перспективы интеграции нашей страны в европейские и евроатлантические структуры.



По заявлению международного секретаря президента Тенгиза Пхаладзе, Литва является стратегическим партнером Грузии, соответственно, на встрече с литовским премьером рассматривались вопросы, которые связаны как с двусторонними отношениями Литвы – Грузии, так и с сотрудничеством в многосторонних форматах.



На встрече было подчеркнуто сотрудничество Грузии – Литвы в форматах НАТО – Евросоюза. Стороны также рассмотрели перспективы экономического сотрудничества.















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