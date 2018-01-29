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Каладзе: «Национальное движение» ломится в открытую дверь
29.01.2018 16:26
«Национальному движению» ничего не остается, как ломать открытую дверь», — заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе отвечая на заявление членов оппозиции согласно которому, члены партии говорят о проблемах гигиены и продуктов питания в дестких садах.
По словам Каладзе, мэрия желает осуществить много интересных проектов, чтобы исправить ситуацию.
«То, что мы приходим в сакребуло, обсуждаем и даем ответы на вопросы, нормальный процесс и я приветствую это. Как вы видели на предыдущем заседании городского правительства, оппозиция старается поставить определенный спектакль и мы не дали им этого сделать.
Мы дали им возможность присутствовать на заседании, как это происходит в нормальных, развитых странах. Мы конструктивны и хотим осуществить много интересных проектов, переломить существующую ситуацию и если они примут в этом участие и будут конструктивными, мы только это приветствуем», — заявил Каладзе.
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