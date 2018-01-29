США готовят новые жесткие меры против российских банков – росСМИ

29.01.2018 17:17 В палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, предусматривающий возможность блокировать российские активы на территории США. Об этом сообщает Life.ru.



Автором документа под названием "Акт о защите выборов от угроз путём повышения готовности в 2018 году" выступила сенатор-республиканец Илеана Рос-Лейтинен.



Законопроект предусматривает, что на протяжении 30 дней после выборов на пост президента или в Конгресс американские спецслужбы должны определить, имело ли место вмешательство иностранных государств или отдельных лиц в избирательный процесс, а также подготовить соответствующий доклад для Палаты представителей и Сената.



Отмечается, что России документ уделяет особое внимание. Так, в законопроекте содержится подробный перечень компаний и банков, чьи активы будут автоматически заблокированы в случае признания факта вмешательства правительства РФ в выборы.



В список таких компаний входят крупнейшие российские финансовые учреждения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Среди фигурантов списка также российские энергетические гиганты: "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл". Кроме того, под удар попадают "дочки" российских компаний, в которых у российского государства есть более 25%.















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