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США готовят новые жесткие меры против российских банков – росСМИ
29.01.2018 17:17
В палату представителей Конгресса США внесен новый законопроект, предусматривающий возможность блокировать российские активы на территории США. Об этом сообщает Life.ru.
Автором документа под названием "Акт о защите выборов от угроз путём повышения готовности в 2018 году" выступила сенатор-республиканец Илеана Рос-Лейтинен.
Законопроект предусматривает, что на протяжении 30 дней после выборов на пост президента или в Конгресс американские спецслужбы должны определить, имело ли место вмешательство иностранных государств или отдельных лиц в избирательный процесс, а также подготовить соответствующий доклад для Палаты представителей и Сената.
Отмечается, что России документ уделяет особое внимание. Так, в законопроекте содержится подробный перечень компаний и банков, чьи активы будут автоматически заблокированы в случае признания факта вмешательства правительства РФ в выборы.
В список таких компаний входят крупнейшие российские финансовые учреждения: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Внешэкономбанк, Банк Москвы, Россельхозбанк. Среди фигурантов списка также российские энергетические гиганты: "Роснефть", "Газпром" и "Лукойл". Кроме того, под удар попадают "дочки" российских компаний, в которых у российского государства есть более 25%.
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