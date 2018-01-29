Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят в середине февраля

29.01.2018 17:18 Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 16 февраля.



Об этом на заседании 29 января после озвученных ходатайств заявила председательствующая судья Раиса Ханова.



В начале заседания адвокаты Саакашвили заявили несколько ходатайств.



В частности по проверке полномочий представителя президента, о наличии полномочий у данного состава суда, а также по привлечению третьей стороной по делу Государственной миграционной службы.



"Мы удовлетворяем ходатайство представителя истца об объявлении перерыва. Перерыв в суде объявлен до 10:00 16 февраля", - сказала Ханова.



Судья напомнила, что решение по делу надо вынести до 3 марта, поэтому призвала стороны не затягивать процесс и прийти на следующее заседание подготовленными.



Саакашвили заявил, что это дело хотели рассмотреть по сокращенной процедуре, называя его "неважным".















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