Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitter читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Иск Саакашвили к Порошенко рассмотрят в середине февраля


29.01.2018   17:18
Кассационный админсуд Верховного Суда продолжит рассмотрение дела о законности указа президента о лишении украинского гражданства экс-президента Грузии Михеила Саакашвили 16 февраля.

Об этом на заседании 29 января после озвученных ходатайств заявила председательствующая судья Раиса Ханова.

В начале заседания адвокаты Саакашвили заявили несколько ходатайств.

В частности по проверке полномочий представителя президента, о наличии полномочий у данного состава суда, а также по привлечению третьей стороной по делу Государственной миграционной службы.

"Мы удовлетворяем ходатайство представителя истца об объявлении перерыва. Перерыв в суде объявлен до 10:00 16 февраля", - сказала Ханова.

Судья напомнила, что решение по делу надо вынести до 3 марта, поэтому призвала стороны не затягивать процесс и прийти на следующее заседание подготовленными.

Саакашвили заявил, что это дело хотели рассмотреть по сокращенной процедуре, называя его "неважным".






Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ

ВАЖНОЕ:
ГРУЗИЯ. ЭКОНОМИКА И БИЗНЕС
Электронные валютные рынки - НБГ предупреждает граждан
В результате слияния «Силкнет» и «Джеосел» абоненты получат современное обслуживание - Рамишвили
Национальное агентство вина Грузии принимает меры по улучшению качества контроля
АБХАЗИЯ. ЗОНА КОНФЛИКТА
Детей эвакуировали в сухумской школе №10 из-за пожара (+видео)
От гальцев, желающих получить «абхазский паспорт», требуют справку из Минюста Грузии
Абхазская оппозиция требует отставки Хаджимба
Сбежавшего из рабства в Абхазии задержали на российской границе
В Гальском районе обнаружен схрон оружия и боеприпасов
КАВКАЗ. НОВОСТИ РЕГИОНА
Лора Торнтон: Из-за своих личных соображений я извиняться не собираюсь
Гурбанов: Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс послужит росту транзитного потенциала стран региона
Лидер «классического» Народного фронта Азербайджана заявил об участии в президентских выборах
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна