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Суд отказал в отводе представителя Порошенко в деле по указу о лишении гражданства Саакашвили
29.01.2018 17:19
Кассационный административный суд в составе нового Верховного суда Украины отказал адвокатам лидера "Руха новых сил" Михеила Саакашвили в отводе представителя президента Украины Петра Порошенко в процессе по обжалованию указа главы государства о лишении экс-президента Грузии украинского гражданства.
На заседании в понедельник коллегия судей отказала в удовлетворении ходатайства адвоката Руслана Чорнолуцкого, который считает неполномочным лицо, которое представляет интересы П.Порошенко на основании доверенности, подписанной главой Администрации президента Игорем Райниным.
После оглашения данного решения присутствующие в зале соратники и сторонники М.Саакашвили начали скандировать "позор", а затем стали петь гимн Украины.
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