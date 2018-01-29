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В Грузии ужесточены наказания в отношении «воров в законе»
29.01.2018 17:21
В Грузии подготовлен законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний в отношении «воров в законе». Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Натиа Мезвришвили.
По ее словам, МВД продолжает интенсивные мероприятия в отношении «воров в законе»: «Планируется внесение существенных изменений в законодательство. Подготовленный законопроект расширяет круг преступлений, в отношении которых применяются механизмы наказания».
Мезвришвили отметила, что поддержка деятельности «воровского мира», организация «воровских сходок», обращение к людям, называющим себя членами «воровского сообщества» и «ворами в законе», считается преступлением.
Натиа Мезвришвили добавила, что в ближайшее время законопроект будет представлен соответствующим структурам.
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