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В Грузии ужесточены наказания в отношении «воров в законе»


29.01.2018   17:21
В Грузии подготовлен законопроект, предусматривающий ужесточение наказаний в отношении «воров в законе». Об этом на брифинге заявила заместитель министра внутренних дел Грузии Натиа Мезвришвили.

По ее словам, МВД продолжает интенсивные мероприятия в отношении «воров в законе»: «Планируется внесение существенных изменений в законодательство. Подготовленный законопроект расширяет круг преступлений, в отношении которых применяются механизмы наказания».

Мезвришвили отметила, что поддержка деятельности «воровского мира», организация «воровских сходок», обращение к людям, называющим себя членами «воровского сообщества» и «ворами в законе», считается преступлением.

Натиа Мезвришвили добавила, что в ближайшее время законопроект будет представлен соответствующим структурам.






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