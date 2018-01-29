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Между членами Высшего совета юстиции, Анной Долидзе и Ираклием Шенгелия произошла словесная перепалка
29.01.2018 17:46
Словесное противостояние между Долидзе и Шенгелия произошло после того, как член совета не являющаяся судьей Нази Джанезашвили выступила с инициативой, речь которой не раз прерывали. Данный факт вызвал раздражение Анны Долидзе, которая обратилась к коллегам с просьбой не мешать выступлению Джанезашвили.
После этого к Анне Долидзе обратился Ираклий Шенгелия.
«Мы не будем играть по вашим правилам», — заявил Шенгелия и призвал Долидзе соблюдать порядок.
После этого Долидзе, в свою очередь, призвала присутствующих дать докладчику выступить.
«Мне не нужно играть по своим правилам, ведите себя согласно общим правилам. Я тихо сидела, пока вы повторно не прервали выступавшего и обратилась к защите порядка. Прервете еще раз и получите то же самое», — заявила Долидзе.
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