Между членами Высшего совета юстиции, Анной Долидзе и Ираклием Шенгелия произошла словесная перепалка

29.01.2018 17:46 Словесное противостояние между Долидзе и Шенгелия произошло после того, как член совета не являющаяся судьей Нази Джанезашвили выступила с инициативой, речь которой не раз прерывали. Данный факт вызвал раздражение Анны Долидзе, которая обратилась к коллегам с просьбой не мешать выступлению Джанезашвили.



После этого к Анне Долидзе обратился Ираклий Шенгелия.



«Мы не будем играть по вашим правилам», — заявил Шенгелия и призвал Долидзе соблюдать порядок.



После этого Долидзе, в свою очередь, призвала присутствующих дать докладчику выступить.



«Мне не нужно играть по своим правилам, ведите себя согласно общим правилам. Я тихо сидела, пока вы повторно не прервали выступавшего и обратилась к защите порядка. Прервете еще раз и получите то же самое», — заявила Долидзе.

























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