МВД призывает общественность не мещать полиции выполнять законные действия

29.01.2018 17:50 МВД призывает общественность не мещать полиции выполнять законные действия, целью которых является защита общественного порядка и обеспечение безопасности граждан — об этом заместитель министра внутренних дел Натия Мезвришвили заявила на брифинге сегодня.



По ее словам Георгий Силагадзе и Темур Менабдишвили, задержанные на станции тбилисского метро «Площадь Свободы» оскорбили полицейских.



По данным МВД, патрульные инспекторы спустились в метро для того, чтобы идентифицировать участников конфликта, произошедшего у входа на станцию. Когда полицейские говорили с предполагаемыми нарушителями, Силагадзе и Менабдишвили оказались поблизости и вмешались в ситуацию.



«В то время, когда полиция осуществляла возложенные на нее законом обязательства и занималась идентификацией молодых людей, с движущегося в противоположном направлении эскалатора двое лиц – рожденные в 1992 и 1982 годах, у которых не было никакой связи с процессом, заступились за молодых людей, законно остановленных полицией. Они опротестовали законные действия полиции, проявили агрессию в адрес патрульных полицейских, плюнули в них и нанесли им словесное оскорбление», — заявила Мезвришвили.



Замминистра отметила, что оскорбление сотрудника полиции в Грузии — это административное правонарушение.



«Напомню общественности, что оскорбление полицейского и агрессия в его адрес наказываются по закону, особенно тогда, когда он выполняет служебные обязанности. Соответственно, полиция выполнила требование закона и начала задержание этих людей в административном порядке» — заявила Мезвришвили.



По ее словам, при задержании Силагадзе и Менабдишвили продолжали оскорблять полицейских. Замминистра отметила, что МВД Грузии представит суду полную запись инцидента.



Она также подчеркнула, что сотрудники ведомства будут строго реагировать на любое неподчинение требованиям полиции. «Мы призываем общество не мешать полиции в осуществлении законных действий, целью которых является защита общественного порядка и обеспечение безопасности наших граждан», — сказала она.



Силагадзе и Менабдишвили обвиняются по 166-й и 173-й статьям Кодекса административных правонарушений — «неповиновение законному требованию сотрудника правоохранительных органов» и «мелкое хулиганство». Им грозит административное заключение на 15 суток либо штраф в размере 2 тысяч лари (более 800 долларов). По предварительной информации, меру пресечения для молодых людей суд определит уже сегодня.



Сами Силагадзе и Менабдишвили обвиняют полицию в превышении должностных полномочий.















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