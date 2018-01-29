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Саакашвили рассказал о своем участии в «Оранжевой революции»
29.01.2018 19:34
По словам бывшего губернатора Одессы Михеила Саакашвили, когда он стал лидером «Революции роз», приехал в Украину и вместе с украинскими лидерами начал готовить «Оранжевую революцию». Об этом Михеил Саакашвили заявил в ходе выступления в кассационном административном суде.
По его словам, он сделал все для поддержки «Оранжевой революции» и работал с грузинскими и международными бизнесменами над ее финансовой поддержкой, «что действительно принесло плоды».
«Пятый канал Порошенко, который находится сейчас здесь, показывали только в центре Киева. Мы отключили на сателлите грузинский Общественный Вещатель и вместо него включили этот канал, и смотреть его начали мои знакомые в Харькове, Одессе, Львове. Вещание канала распространилось по всей стране и это очень способствовало «Оранжевой революции». Сейчас, когда владелец этого «Пятого канала» делает все, чтобы другие каналы меня не освещали, это неправильно», — заявил Михеил Саакашвили.
Бывший президент Грузии говорил и о протестах в 2013 году. По его словам, в 2013 году он организовал приезд в Киев самой крупной европейской делегации.
Как заявил лидер «Рух нових сил», именно он уговорил Джона Маккейна приехать в Киев и он стал первым американским сенатором, который пришел на Майдан.
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