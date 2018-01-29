Фракция «Грузинская Мечта» начинает работать над законодательным пакетом «Поправки Гиргвлиани»

29.01.2018 19:36 «Решать обществу, когда два президента — бывший и действующий в один голос говорят, что это совпадение или политическая цель, так как мы думаем, что это больше похоже на политическую складность, где Георгий Маргвелашвили старается как — нибудь помочь Саакашвили избежать наказания, которое он совершил во время своего правления», — об этом Первому каналу заявил председатель фракции «Грузинская мечта» Мамука Мдинарадзе комментируя законодательный пакет «Поправки Гиргвлиани».



Мдинарадзе не конкретизировал детали инициативы, хотя отметил, что дело касается ужесточения уголовных норм, согласно которым, будет ужесточено препятствие правосудию по предварительному обещанию государственного чиновника.



«Это цель и идея, которую мы символически назвали «Поправки Гиргвлиани» и это будет законодательным пакетом, ориентированным на человека и правосудие. На протяжении лет, Саакашвили не смел делать заявления по этому делу и сделал это после того, как мотив и основу этому заложил Маргвелашвили своими заявлениями, где Саакашвили предстал жертвой и политическим беженцем. Санкция за подобное преступление была четыре года и произошло её снижение до трех лет. Думаем, что по данному направлению санкции должны быть ужесточены», — заявил Мдинарадзе.



По его словам, нельзя говорить то, что дело касается наказания за право о помиловании.



«Речь идет о преступлении, которое называется злоупотреблением полномочиями и в этом случае, нельзя, чтобы оно распространялось на кого-то еще. Кто в будущем совершит преступление и будет мешать правосудию, речь идет именно о них. Речь идет об ужесточении определенных регуляций, чтобы в будущем человек был более защищен, а правосудие застраховано от вмешательства. Неверной является интерпретация, когда мы говорим, что кого-то наказывают за помилование», — заявил Мдинарадзе.



Депутат откликнулся и на существующее противостояние между Георгием Маргвелашвили и правящей командой.



«Вы видите, что политическое противостояние президента и его администрации является политической целью. На протяжении прошлого года, они своей невоспитанностью пытались превратить обсуждение аргументов в политическое противостояние, однако в связи с Общественным Вещателем председатель парламента требовал разъяснений, они невоспитанно ответили и не вошли в дискуссию. Это их политическая цель. Мы попытаемся быть конструктивными, однако, администрация президента и Маргвелашвили не дают нам возможности избежать политического противостояния», — отметил Мдинарадзе.



Парламентская фракция «Грузинская Мечта» начинает работу над новым законодательным пакетом, который Мамука Мдинарадзе назвал «Поправками Гиргвлиани».



Как отметил Мамука Мдинарадзе на сегодняшнем брифинге, «Грузинская Мечта» считает себя обязанной перед обществом, чтобы правосудие не только восторжествовало по делу Сандро или другим аналогичным делам, но и создались политические и правовые барьеры для исключения рецидивов дела Гиргвлиани.

















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