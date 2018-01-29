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Саакашвили рассказал, какие посты ему предлагали в Украине


29.01.2018   19:52
Бывший президент Грузии, экс-глава Одесской ОГА Михеил Саакашвили заявил, что до губернаторства в Одессе ему предлагали стать первым вице-премьером в правительстве Арсения Яценюка, а позже — послом в Нидерландах или Южной Азии.

Об этом Саакашвили заявил сегодня в перерыве судебного заседания по рассмотрению его жалобы к Президенту Украины Петра Порошенко.

«Мне предлагали стать первым вице-премьером. Я пообщался с Яценюком и понял, что с этого дела ничего не получится. Я стал советником Порошенко. Я был его советникам до тех пор, пока все отказались от губернаторства в Одессе, и я предложил себя, и Порошенко с радостью согласился … Но потом начались конфликты … Я ушел в отставку. До отставки, Президент предлагал мне стать послом в Нидерландах или Южной Азии — подальше от Украины. Но я отказался и уехал в Америку», — сказал Саакашвили.







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