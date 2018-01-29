В Ереване сорвали презентацию книги Михаила Саакашвили

29.01.2018 20:37 В Ереване сорвали презентацию книги экс-президента Грузии Михеила Саакашвили. Руководство дома-музея Егише Чаренца, нарушив достигнутую ранее договоренность, отказалось предоставить территорию для презентации переведенной на армянский язык книги экс-президента Грузии Михеила Саакашвили.



Инициатор перевода книги «Пробуждение силы» Микаэл Наапетян сообщил в беседе с Epress.am: «25 января мы договорились с директором дома-музея Чаренца Анаит Асатрян, вечером того же дня я создал «мероприятие» в «Фейсбук»-е. 26 января из музея нам сообщили о технических вопросах в связи с заключением договора, и что провести у них презентацию мы не можем».



Организаторы изменили дату мероприятия: презентация состоится 7 февраля, но место проведения еще неизвестно.



«Сожалею, что обсуждения книги начались еще до того, как ее прочли. Я могу рассказать о своей мотивации, почему мне захотелось перевести ее. У нас под носом изменилось государство, произошло фундаментальное изменение, я не говорю о том, хорошее или плохое. У людей есть свобода получения информации, свобода слышать точку зрения команды, осуществляющей эти изменения, видеть, какими методами они осуществлялись, чему из этого стоит учиться, что применять, что – нет», — говорит собеседник.



В соцсетях отмену презентации книги сравнивают с запрещенной несколько месяцев назад выставкой «Затмение» о сталинских репрессиях. Минкульт пока молчит: пресс-секретарь Рузанна Хачатрян просит журналистов присылать письменные запросы. Директор дома-музея Чаренца не отвечает на телефонные звонки.



На странице мероприятия в «Фейсбук» армяноязычные пользователи высказываются о Саакашвили: кто-то восхищается его реформами, кто-то обвиняет в «антиармянстве». В частности, помощник министра охраны природы Месроп Есаян интересуется: «[Книга] не рассказывает об армянах Джавахка, посаженных Саакашвили?».















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