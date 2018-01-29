Парламенту представлен на рассмотрение законопроект «О резерве Вооруженных сил и резервной службе»

29.01.2018 20:56 Парламенту Грузии на рассмотрение представлен законопроект «О резерве Вооруженных сил и резервной службе», а также вытекающие из него законодательные изменения.



Проект, связанный с реформированием резервной системы, вызывает изменения в 12-ти законах, среди них и бюджет на 2018 год.



Согласно законопроекту, подготовленному Министерством обороны Грузии, будет создано два типа резерва: активный резерв и мобилизационный резерв.



Активная резервная служба будет добровольной, предполагается оформление контракта сроком до 5-ти лет, а 5-летний период будет засчитываться в общий трудовой стаж.



В случае призыва, резервисту сохраняется его рабочее место и зарплата. Согласно законопроекту, зачисленному в активный резерв ежемесячно будет выдаваться денежное довольствие, которое будет составлять 29% его оклада по званию, а в случае призыва и в период прохождения военной службы – полная зарплата.



Активная резервная служба делится на три части: резерв Вооруженных сил, территориальный резерв и резерв специалистов.



Резерв Вооруженных сил обеспечивает незамедлительное включение резервиста в состав Вооруженных сил, усиление подразделений и поддержку ВС.



Территориальный резерв осуществит дополнительную боевую поддержку ВС путем организации территориальной обороны. Территориальный резерв, будучи в составе Национальной гвардии, будет организован в подразделения территориальной обороны, которые в свою очередь будут состоять из маневренных элементов, а также территориальных отрядов, приноровленных к поставленным задачам и географическому ареалу.



Резерв специалистов – это новация, цель создания которого заключается в решении специфических нужд и задач ВС.



Второй тип резерва – мобилизационный резерв, в отличие от активного резерва – обязателен и его целью является усиление и пополнение потерь Вооруженных сил.



В случае мобилизационного резерва, лицу, зачисленному в военный резерв, период прохождения военной резервной службы (в год не более 45 дней) будет засчитываться в стаж военной службы - в выслугу лет, а зарплата будет выдаваться лишь в случае призыва. В мобилизационный резерв предполагается зачисление граждан в возрасте от 18 до 60 лет. Будет существовать электронный список и их призыв и количество определят нужды Вооруженных сил.

















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